Жизнь Укрзализныця запускает восемь новых рейсов и сокращает время пути по многим маршрутам

2024-11-22 20:34

В новом графике движения на 2025 год пассажиры Укрзализныци получат несколько важных новинок. Уже с 15 декабря прибавится пять новых рейсов в горы, и три - в несокрушимый Харьков. В то время как для 38 поездов сбавят время в пути. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Итак, какие поезда следует ожидать в декабре:





Поезд № 33/34 Кривой Рог-Ясиня - новое дополнительное сообщение, существенно улучшающее транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах (Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня).

Поезд № 61/62 Днепр-Рахив (через день) – это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты.

Поезд № 83/84 Киев-Солотвино (через день) – оптимизация имеющегося подвижного состава позволит увеличить на 50% предложение мест для поездок из Киева в Славское и Закарпатье.

Поезд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг-Ужгород (через день) – новый маршрут, дополнительно соединяющий Полтавщину со Славском и Закарпатьем.

Поезд № 145/146 Харьков-Черновцы (через день) – новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.

Поезд № 165/166 Харьков-Черкассы (через день) - новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и других станций нового маршрута.

Новый региональный поезд № 823/824 Харьков-Днепр – расширит имеющиеся варианты доезда между двумя миллионниками.

Помимо назначения новых рейсов, УЗ улучшает и развивает существующие сообщения:

Поезд №39/40 Запорожье – Солотвино теперь будет отправляться из Запорожья в 16:17 (вместо 7:12), что позволит жителям города проводить больше времени в пути ночью, высвобождая день для других важных задач. Маршрут поезда № 85/86 Запорожье - Львов продлен до станции Рахов, что расширит доступ жителей Запорожья, Днепра, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя в рекреационные зоны Карпат. Маршрут поезда № 105/106 (205/206) Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова. Поезд №113/114 Львов – Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлится до Ивано-Франковска в пиковые периоды. Поезд № 133/134 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно.

А еще будет сокращено время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них:



