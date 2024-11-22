Жизнь Укрзализныця запускает восемь новых рейсов и сокращает время пути по многим маршрутам

2024-11-22 20:34

В новом графике движения на 2025 год пассажиры Укрзализныци получат несколько важных новинок. Уже с 15 декабря прибавится пять новых рейсов в горы, и три - в несокрушимый Харьков. В то время как для 38 поездов сбавят время в пути. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Итак, какие поезда следует ожидать в декабре:

  • Поезд № 33/34 Кривой Рог-Ясиня - новое дополнительное сообщение, существенно улучшающее транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах (Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня).
  • Поезд № 61/62 Днепр-Рахив (через день) – это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты.
  • Поезд № 83/84 Киев-Солотвино (через день) – оптимизация имеющегося подвижного состава позволит увеличить на 50% предложение мест для поездок из Киева в Славское и Закарпатье.
  • Поезд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг-Ужгород (через день) – новый маршрут, дополнительно соединяющий Полтавщину со Славском и Закарпатьем.
  • Поезд № 145/146 Харьков-Черновцы (через день) – новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.
  • Поезд № 165/166 Харьков-Черкассы (через день) - новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и других станций нового маршрута.
  • Новый региональный поезд № 823/824 Харьков-Днепр – расширит имеющиеся варианты доезда между двумя миллионниками.

Помимо назначения новых рейсов, УЗ улучшает и развивает существующие сообщения:

  1. Поезд №39/40 Запорожье – Солотвино теперь будет отправляться из Запорожья в 16:17 (вместо 7:12), что позволит жителям города проводить больше времени в пути ночью, высвобождая день для других важных задач.
  2. Маршрут поезда № 85/86 Запорожье - Львов продлен до станции Рахов, что расширит доступ жителей Запорожья, Днепра, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя в рекреационные зоны Карпат.
  3. Маршрут поезда № 105/106 (205/206) Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.
  4. Поезд №113/114 Львов – Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлится до Ивано-Франковска в пиковые периоды.
  5. Поезд № 133/134 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно.

А еще будет сокращено время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них:

  • Поезд №13/14 Киев - Солотвино ускорен на 1 час. 9 мин;
  • Поезд №55/56 Киев – Рахов ускорен на 57 мин из Киева в Рахов;
  • Поезд №45/46 Ужгород – Харьков ускорен на 51 мин из Ужгорода в Харьков;
  • Поезд №39/40 Запорожье - Солотвино ускорен на 45 мин из Запорожья в Солотвин, на 42 мин из Солотвина в Запорожье;
  • Поезд № 3/4 Запорожье – Ужгород ускорен на 41 мин из Ужгорода в Запорожье.
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