Жизнь Укрзализныця в два раза увеличила трафик интернета в поездах Интерсити

2024-12-06 09:29

Укрзализныця увеличила до двух гигабайт бесплатный трафик интернета на скорости 10 Мб/с в поездах Интерсити и Интерсити+. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Интернет доступен в 16 поездах Интерсити: 10 Hyundai, двух Skoda, двух Тарпанах и двух украинских фирменных скоростных межрегиональных поездах.

С момента запуска Wi-Fi в поездах Интерсити им воспользовались 750 тысяч пассажиров - фактически каждый второй пассажир скоростных поездов. Общий объем трафика превысил 2,3 петабайта.

Самые активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам №⁠⁠741/742 и №777/778 Киев - Львов, где в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету.