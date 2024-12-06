Жизнь Укрзализныця в два раза увеличила трафик интернета в поездах Интерсити

2024-12-06 09:29

Укрзализныця увеличила до двух гигабайт бесплатный трафик интернета на скорости 10 Мб/с в поездах Интерсити и Интерсити+. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Интернет доступен в 16 поездах Интерсити: 10 Hyundai, двух Skoda, двух Тарпанах и двух украинских фирменных скоростных межрегиональных поездах.

С момента запуска Wi-Fi в поездах Интерсити им воспользовались 750 тысяч пассажиров - фактически каждый второй пассажир скоростных поездов. Общий объем трафика превысил 2,3 петабайта.

Самые активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам №⁠⁠741/742 и №777/778 Киев - Львов, где в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету.

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Високопосадовця СБУ судитимуть за незаконне збагачення 2024-12-04 18:06
С 15 декабря будет введен новый график движения украинских поездов 2024-12-04 15:39