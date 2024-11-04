Жизнь С 15 декабря будет введен новый график движения украинских поездов

2024-11-04 14:31

В Укрзализныце с 15 декабря заработает новый график, предусматривающий расширение международных и внутренних сообщений. График представят в течение ноября. Об этом заявил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский в эфире телемарафона.

"Будут новинки и расширения как международных сообщений, так и внутренних, поэтому к рождественским праздникам сделаем такие приятные подарки нашим пассажирам", - рассказал Перцовский.

По его словам, Укрзализныця взяла курс, чтобы все билеты были доступны исключительно на официальных источниках.

"Но все равно спрос превышает предложения, потому что у нас есть ограниченный подвижной состав, многие вагоны сегодня привлечены под медицинские перевозки и, несмотря на то, что обновляются, добавляются вагоны, не всегда на все сообщения их хватает. Если говорить о международных сообщениях, то это еще вопрос взаимодействия с международными партнерами", - отметил председатель правления АО Укрзализныця.

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