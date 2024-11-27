Жизнь В Украине стартовала продажа билетов на поезда нового графика движения-2025

2024-11-27 12:30

Продажа билетов на поезда нового графика движения-2025 открывается в Украине. Об этом сообщили в Укрзализныце.

"Открыта продажа билетов на большинство новых поездов, разработанных специалистами железной дороги для 2025 года", - говорится в сообщении.

С 15 декабря можно приобрести билеты на большинство поездов внутреннего сообщения, в том числе новый поезд №83/84 Киев - Солотвино.

С 27 ноября откроются продажи на поезда, которые будут курсировать с 16 декабря.

  • №145/146 Харьков - Черновцы;
  • №33/34 Кривой Рог - Ясиня;
  • №125/126 - 129/130 Кременчуг, Полтава - Ужгород;
  • №61/62 Днепр - Рахов.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов, напомнили в УЗ.

Продажа билетов на поезда №9/10 Киев - Будапешт и дополнительное сообщение Варшава - Рава-Русская - Львов - Черновцы, как сообщается, будет доступна позже.

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