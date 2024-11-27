В Украине стартовала продажа билетов на поезда нового графика движения-2025

Продажа билетов на поезда нового графика движения-2025 открывается в Украине. Об этом сообщили в Укрзализныце.
"Открыта продажа билетов на большинство новых поездов, разработанных специалистами железной дороги для 2025 года", - говорится в сообщении.
С 15 декабря можно приобрести билеты на большинство поездов внутреннего сообщения, в том числе новый поезд №83/84 Киев - Солотвино.
С 27 ноября откроются продажи на поезда, которые будут курсировать с 16 декабря.
Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов, напомнили в УЗ.
Продажа билетов на поезда №9/10 Киев - Будапешт и дополнительное сообщение Варшава - Рава-Русская - Львов - Черновцы, как сообщается, будет доступна позже.