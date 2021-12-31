Украина В чем встречать Новый год 2022: какие цвета выбрать знакам Зодиака

2021-12-31 23:00

Новый год 2022: в чем можно, а в чем категорически не стоит встречать год Тигра.

Символом Нового 2022 года станет черный водяной тигр. По китайскому календарю год тигра вступает в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. Эта дата постоянно меняется, так как связана с лунным циклом. В какой цветовой гамме стоит встречать Новый год?

В каких цветах встречать 2022 год Тигра

Самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый.

Однако, использовать каждый из этих цветов следует в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех:

Синий цвет следует использовать для переговоров, собеседований и общения

цвет следует использовать для переговоров, собеседований и общения Зеленый — для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию

— для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию Красный — для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка

— для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка Желтый — для приобретения недвижимости или для всех дел, связанных с наследием

— для приобретения недвижимости или для всех дел, связанных с наследием Белый и золотой цвет играют роль цветов, которые уравновешивают энергетические потоки 2022 года.

Если вы чувствуете неуверенность в своих силах, используйте белый и золотой цвет при выборе одежды, аксессуаров и талисманов, чтобы защитить себя от возможной неудачи.