Украина В чем встречать Новый год 2022: какие цвета выбрать знакам Зодиака

2021-12-31 23:00

 

Новый год 2022: в чем можно, а в чем категорически не стоит встречать год Тигра.

Символом Нового 2022 года станет черный водяной тигр. По китайскому календарю год тигра вступает в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. Эта дата постоянно меняется, так как связана с лунным циклом. В какой цветовой гамме стоит встречать Новый год?

В каких цветах встречать 2022 год Тигра

Самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый.

Однако, использовать каждый из этих цветов следует в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех:

  • Синий цвет следует использовать для переговоров, собеседований и общения
  • Зеленый — для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию
  • Красный — для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка
  • Желтый — для приобретения недвижимости или для всех дел, связанных с наследием
  • Белый и золотой цвет играют роль цветов, которые уравновешивают энергетические потоки 2022 года.

Если вы чувствуете неуверенность в своих силах, используйте белый и золотой цвет при выборе одежды, аксессуаров и талисманов, чтобы защитить себя от возможной неудачи.

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Украина

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