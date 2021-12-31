В чем встречать Новый год 2022: какие цвета выбрать знакам Зодиака

Новый год 2022: в чем можно, а в чем категорически не стоит встречать год Тигра.
Символом Нового 2022 года станет черный водяной тигр. По китайскому календарю год тигра вступает в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. Эта дата постоянно меняется, так как связана с лунным циклом. В какой цветовой гамме стоит встречать Новый год?
В каких цветах встречать 2022 год Тигра
Самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый.
Однако, использовать каждый из этих цветов следует в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех:
Если вы чувствуете неуверенность в своих силах, используйте белый и золотой цвет при выборе одежды, аксессуаров и талисманов, чтобы защитить себя от возможной неудачи.