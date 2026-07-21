Спорт Президент ФІФА Джанні Інфантіно прямо в роздягальні нагородив гравців збірної Іспанії чемпіонськими перснями

2026-07-21 10:34

Президент ФІФА Джанні Інфантіно по-особливому відзначив досягнення збірної Іспанії, яка стала чемпіоном світу, нагородивши іспанців чемпіонськими перснями.



Нагадаємо, збірна Іспанії здобула перемогу на чемпіонаті світу‑2026 над збірною Аргентини - 1:0.



Після перемоги іспанської збірної Інфантіно прийшов у роздягальню і особисто вручив кожному футболісту збірної золотий чемпіонський перстень.



Одному з перших нагороду було вручено капітану збірної Іспанії Родрі. Футболіст одягнув перстень на палець і зробив пам’ятне фото з главою ФІФА.



Варто відзначити, що в історії світових першостей це перший раз, коли чемпіони отримують нагороду, схожу з традиційною для американського футболу нагородою.