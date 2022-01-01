Шольц вспомнил Украину в новогоднем поздравлении

Новый немецкий канцлер заявил о новых вызовах для Евросоюза из-за ситуации вокруг Украины.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил об Украине в первом новогоднем поздравлении, сообщает Tagesspiegel.
В своей речи Шольц выступил за "суверенную, единственную сильную Европу".
Он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.
"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал немецкий канцлер.
Комментируя опасения, что Россия может напасть на Украину, Шольц сказал: "Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".
Он напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Большой семерке.
"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился в флагман - флагман климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил Шольц.
Напомним, 21 декабря Шольц впервые провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив, в том числе, ситуацию вокруг Украины.
А за неделю до этого он впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.