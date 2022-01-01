Политика Шольц вспомнил Украину в новогоднем поздравлении

2022-01-01 14:00

Новый немецкий канцлер заявил о новых вызовах для Евросоюза из-за ситуации вокруг Украины.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил об Украине в первом новогоднем поздравлении, сообщает Tagesspiegel.

В своей речи Шольц выступил за "суверенную, единственную сильную Европу".

Он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал немецкий канцлер.

Комментируя опасения, что Россия может напасть на Украину, Шольц сказал: "Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".

Он напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Большой семерке.

"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился в флагман - флагман климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил Шольц.

Напомним, 21 декабря Шольц впервые провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив, в том числе, ситуацию вокруг Украины.

А за неделю до этого он впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.