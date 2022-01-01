Политика Шольц вспомнил Украину в новогоднем поздравлении

2022-01-01 14:00

 

Новый немецкий канцлер заявил о новых вызовах для Евросоюза из-за ситуации вокруг Украины.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил об Украине в первом новогоднем поздравлении, сообщает Tagesspiegel.

В своей речи Шольц выступил за "суверенную, единственную сильную Европу".

Он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал немецкий канцлер.

Комментируя опасения, что Россия может напасть на Украину, Шольц сказал: "Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".

Он напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Большой семерке.

"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился в флагман - флагман климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил Шольц.

Напомним, 21 декабря Шольц впервые провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив, в том числе, ситуацию вокруг Украины.

А за неделю до этого он впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

subscriber subscriber

Еще по теме

Другого вывода быть не может: разведчик оценил угрозу масштабной атаки войск Путина на Украину

2021-12-26 11:30

Зубченко: Шольц, Макрон и Столтенберг жестко потребовали от Зеленского прекратить репрессии против СМИ и выпустить Медведчука из-под домашнего ареста

2021-12-25 16:10

Газпром снизил транзит газа через Украину

2021-12-25 10:00

До 20 градусов мороза: на Украину надвигается лютая зима

2021-12-20 22:00

Еще новости в разделе "Политика"

Шольц вспомнил Украину в новогоднем поздравлении

2022-01-01 14:00

Данилов назвал условие для введения в Украине военного положения

2022-01-01 11:30

Эстония планирует поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

2021-12-31 19:30

Вместо "Стены". Кабмин принял новую программу обустройства границы на 36 млрд гривен

2021-12-31 18:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Шольц вспомнил Украину в новогоднем поздравлении 2022-01-01 14:00
Данилов назвал условие для введения в Украине военного положения 2022-01-01 11:30
Эстония планирует поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы 2021-12-31 19:30
Вместо "Стены". Кабмин принял новую программу обустройства границы на 36 млрд гривен 2021-12-31 18:30