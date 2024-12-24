Политика Генсек НАТО настоятельно посоветовал Зеленскому воздержаться от критики Олафа Шольца

2024-12-24 13:35

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает неоправданной критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. 

"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии беспрецедентна и по объемам уступает только США, и за это Украина "должна быть благодарна Шольцу".

"То, что сделал Олаф Шольц, впечатляет. Шольц способствовал тому, что Германия уступает только США по объему военной поддержки Украины - 28 миллиардов евро, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиарда. Это огромная сумма, намного опережающая многие другие страны, включая крупные европейские экономики", - сказал он.

В то же время, говоря о позиции Шольца по поставкам Украине крылатых ракет Taurus, генсек НАТО отметил, что лично он принял бы другое решение и не стал бы налагать никаких ограничений на их использование.

subscriber subscriber

Еще по теме

Владимир Зеленский заявил, что вопрос отправки миротворцев в Украину сдвинулся с мертвой точки

2024-12-19 16:43

В США назвали того, кто будет решать, когда и на каких условиях проводить мирные переговоры

2024-12-18 09:35

Владимир Зеленский шокировал данными - сколько ударов враг нанес по Украине за неделю

2024-12-09 16:33

Зачем на самом деле кандидат в канцлеры Германии сегодня прибыл в Киев

2024-12-09 13:32

Еще новости в разделе "Политика"

Генсек НАТО настоятельно посоветовал Зеленскому воздержаться от критики Олафа Шольца

2024-12-24 13:35

Президент Панамы жестко ответил на претензии Трампа по поводу дороговизны Панамского канала

2024-12-24 09:24

Дональд Трамп пригрозил отобрать Панамский канал, если страна не перестанет взимать чрезмерную плату

2024-12-23 14:39

Илон Маск грубо ответил экс-еврокомиссару, раскритиковавшему его за заявления о правительстве ФРГ

2024-12-23 11:33
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Генсек НАТО настоятельно посоветовал Зеленскому воздержаться от критики Олафа Шольца 2024-12-24 13:35
Президент Панамы жестко ответил на претензии Трампа по поводу дороговизны Панамского канала 2024-12-24 09:24
Дональд Трамп пригрозил отобрать Панамский канал, если страна не перестанет взимать чрезмерную плату 2024-12-23 14:39
Илон Маск грубо ответил экс-еврокомиссару, раскритиковавшему его за заявления о правительстве ФРГ 2024-12-23 11:33