Политика Генсек НАТО настоятельно посоветовал Зеленскому воздержаться от критики Олафа Шольца

2024-12-24 13:35

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает неоправданной критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии беспрецедентна и по объемам уступает только США, и за это Украина "должна быть благодарна Шольцу".

"То, что сделал Олаф Шольц, впечатляет. Шольц способствовал тому, что Германия уступает только США по объему военной поддержки Украины - 28 миллиардов евро, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиарда. Это огромная сумма, намного опережающая многие другие страны, включая крупные европейские экономики", - сказал он.

В то же время, говоря о позиции Шольца по поставкам Украине крылатых ракет Taurus, генсек НАТО отметил, что лично он принял бы другое решение и не стал бы налагать никаких ограничений на их использование.