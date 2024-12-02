Политика Шольц приехал в Киев узнать, на что готов Зеленский ради завершения войны, - BILD

2024-12-02 16:05

Если президент США Дональд Трамп начнет переговоры о прекращении войны, как было объявлено, Шольц хочет агитировать за позицию Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину. Это второй визит с начала полномасштабной войны. Его планировали после выборов в США.

Как сообщает BILD, за 83 дня до федеральных выборов Шольц хочет послать сигнал: я канцлер, я веду переговоры по всему миру.

Источники из окружения Шольца утверждают, что поездку планировали "задолго до того, как погасли светофоры" после выборов в США.

Шольц хочет знать, на что готов Зеленский

По данным издания, цель визита Шольца в Киев: в строго конфиденциальном разговоре узнать, как президент Украины Владимир Зеленский оценивает ситуацию, на что готовы он и его страна. Шольц снова и снова подчеркивал: "Ничто не должно решаться через головы украинцев".

Такая позиция для него является миссией: если президент США Дональд Трамп начнет переговоры о прекращении войны, как было объявлено, Шольц хочет агитировать за позицию Украины.

Издание пишет, что Трамп должен быть готов координировать действия с Шольцем. Источники говорят, что первый телефонный разговор между будущим президентом и нынешним канцлером прошел относительно хорошо, но Трамп также известен резкими изменениями курса.

Шольц приехал в Киев - что известно

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с неожиданным визитом в понедельник утром.

Как заявил Шольц по прибытии, своим визитом он хотел выразить свою солидарность с Украиной. Он заверил, что Германия "останется самым сильным сторонником Украины в Европе" и пообещал дополнительные поставки оружия.

"На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительном вооружении на 650 млн евро, которое должно быть поставлено в декабре", - сказал канцлер, добавив, что Украина может положиться на Германию.