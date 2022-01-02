Детали Медведчук: "Оппозиционная платформа – За жизнь" всегда поддерживала и всегда будет поддерживать судебную ветвь власти

2022-01-02 16:24

 

"Оппозиционная платформа – За жизнь" всегда поддерживала, и всегда будет поддерживать судебную ветвь власти в Украине. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Признание суда, что влияние иностранцев на решение, действия Верховного суда, действия Конституционного суда незаконны, означает, что идет сопротивление судебной ветви власти внешнему управлению. Я очень рад этому, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживала всегда судебную власть и будет ее поддерживать, и будет делать все для того, чтоб не отменяли ресурсы, то есть не вне, внутреннего оказания влияния и давления на суд с целью сделать судебную власть ручной ни внешнего не было", – сказал он.

Политик подчеркнул, что судебная власть и ее независимость – это стабилизатор, это стабильный фундамент развития общества.

"Потому что, если нет власти, которая по функциям и полномочиям является судебной как сдерживающая и законодательная тогда страна превращается в бардак и в стране существует хаос. Для того, чтобы этого не было и есть разделение на три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Каждая из них должна быть полноценной, полноправной отвечающей нормы и требованиям Конституции", – добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что в Украине судебную власть, как независимую власть в стране, пытаются уничтожить.

"На судебную власть, как на самостоятельную ветвь власти, сегодня осуществляется давление - как внутреннее, так и внешнее", - отметил Медведчук.

Политик добавил, что внутреннее давление создают действия президента и его команды при власти.

 
Источник: 112.ua
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