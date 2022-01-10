Коронавирус Сегодня сразу две области Украины перешли в оранжевую зону карантина

2022-01-10 13:15

В двух областях – Херсонской и Сумской – по состоянию на понедельник, 10 января, установлен оранжевый уровень эпиднебезопасности. Остальные области остаются в желтой зоне.

По данным Минздрава,  в Херсонской области второй день подряд превышена динамика уровня госпитализаций – 60% при определенном показателе 50%. На Сумщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 21%.

Также высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской (227 на 100 тыс. населения) и Черкасской (199 на 100 тыс. населения) областях.

Уровень госпитализаций по Украине составляет 26 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, в Киеве - 21,4. В целом он во всех регионах находится в пределах нормы.

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