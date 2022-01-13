Украина фото Подразделения ПВО Украины сбивали беспилотники условного врага возле Крыма

2022-01-13 21:20

 

Подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает командование объединенных сил.

Как сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, "радиоэлектронные помехи противника не мешают нашим военным разведывать воздушную обстановку".

Тренировки проходили с ракетными комплексами 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".

Потенциальные цели — вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника противника.

Оса-АКМ способен уничтожить цель на расстоянии до 10 километров, а обнаружить – до 45 километров.

Ранее разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало налет на объект условного противника вблизи Крыма.

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