Мир Евросоюз поможет Молдове обезопасить небо - передадут новейшие системы ПВО

2025-04-17 09:31

Европейский Союз готовит новую партию военной помощи для Молдовы, в которую войдут системы противовоздушной обороны, сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый, информирует NewsMaker.

В настоящее время молдавская власть совместно с европейскими партнерами согласовывает условия передачи помощи - это планируется сделать уже в ближайшие дни.

"Противовоздушная оборона остается для нас приоритетом. Кроме систем мониторинга воздушного пространства, мы переходим к следующему этапу - получению систем непосредственной защиты. Наша цель - гарантировать безопасность граждан, не допустить нарушений воздушного пространства, взрывов дронов возле школ или больниц", - объяснил Носатый.

Ожидается, что системы ПВО будут способны выявлять и уничтожать беспилотники, самолеты, вертолеты, а также некоторые типы ракет.