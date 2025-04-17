Евросоюз поможет Молдове обезопасить небо - передадут новейшие системы ПВО

Европейский Союз готовит новую партию военной помощи для Молдовы, в которую войдут системы противовоздушной обороны, сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый, информирует NewsMaker.
В настоящее время молдавская власть совместно с европейскими партнерами согласовывает условия передачи помощи - это планируется сделать уже в ближайшие дни.
"Противовоздушная оборона остается для нас приоритетом. Кроме систем мониторинга воздушного пространства, мы переходим к следующему этапу - получению систем непосредственной защиты. Наша цель - гарантировать безопасность граждан, не допустить нарушений воздушного пространства, взрывов дронов возле школ или больниц", - объяснил Носатый.
Ожидается, что системы ПВО будут способны выявлять и уничтожать беспилотники, самолеты, вертолеты, а также некоторые типы ракет.