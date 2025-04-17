Мир Евросоюз поможет Молдове обезопасить небо - передадут новейшие системы ПВО

2025-04-17 09:31

Европейский Союз готовит новую партию военной помощи для Молдовы, в которую войдут системы противовоздушной обороны, сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый, информирует NewsMaker.

В настоящее время молдавская власть совместно с европейскими партнерами согласовывает условия передачи помощи - это планируется сделать уже в ближайшие дни.

"Противовоздушная оборона остается для нас приоритетом. Кроме систем мониторинга воздушного пространства, мы переходим к следующему этапу - получению систем непосредственной защиты. Наша цель - гарантировать безопасность граждан, не допустить нарушений воздушного пространства, взрывов дронов возле школ или больниц", - объяснил Носатый.

Ожидается, что системы ПВО будут способны выявлять и уничтожать беспилотники, самолеты, вертолеты, а также некоторые типы ракет.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Верховная Рада обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить торговый безвиз

2025-04-17 10:27

Китай пытается стать союзником ЕС в вопросе противостояния новым торговым ограничениям США

2025-04-12 14:36

Украина намерена продлить торговый безвиз с Евросоюзом как минимум до конца этого года

2025-04-11 13:30

Евросоюз перечислил Украине еще миллиард евро доходов от замороженных активов рф

2025-04-11 11:32

Еще новости в разделе "Мир"

США начали полномасштабную переброску войск и военной техники в Европу

2025-04-17 14:37

Евросоюз поможет Молдове обезопасить небо - передадут новейшие системы ПВО

2025-04-17 09:31

Украина получила полный доступ к космической программе ЕС Copernicus

2025-04-11 08:26

Теряющий огромные деньги Маск попытался лично уговорить Трампа отменить хоть часть новых пошлин

2025-04-09 11:28
Все статьи раздела "Мир"

Мир

США начали полномасштабную переброску войск и военной техники в Европу 2025-04-17 14:37
Евросоюз поможет Молдове обезопасить небо - передадут новейшие системы ПВО 2025-04-17 09:31
Украина получила полный доступ к космической программе ЕС Copernicus 2025-04-11 08:26
Теряющий огромные деньги Маск попытался лично уговорить Трампа отменить хоть часть новых пошлин 2025-04-09 11:28