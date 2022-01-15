Европейское издание возмущено информацией о том, что Зеленский предлагал Медведчуку оставить политику в обмен на прекращение уголовного преследования

2022-01-15 11:09

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уже более полугода находится под домашним арестом по надуманным обвинениям в государственной измене и пытается в судах доказать свою невиновность. Но, как оказалось, перед тем, как началось уголовное преследование лидера украинской оппозиции, из Офиса Президента ему поступило предложение покинуть страну на несколько месяцев. Об этом сообщает ГолосUA.

В публикации уточняется, что, по словам лидера ОПЗЖ, он получал "массу предложений" от близких людей, на которых выходили представители Офиса Президента.

"В частности, ему рекомендовали уехать на несколько месяцев полечиться. Помимо этого Медведчук отметил, что после начала уголовных преследований ему несколько раз предлагали отказаться от политической деятельности в будущем. По его словам, в таком случае в отношении него обещали рассмотреть "какие-то варианты послабления в этом преступном давлении", – цитирует интернет-издание слова Виктора Медведчука.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение. Буквально на днях Печерский районный суд города Киева в очередной раз продлил лидеру ОПЗЖ меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сам Медведчук неоднократно заявлял, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из страны не намерен.

"Я отсюда, из Украины, никуда, никогда и ни от кого бежать не буду. Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю, и то, что я делаю. И уверен, я этого дождусь", ‒ подчеркнул он.