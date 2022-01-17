Политика фото Порошенко был объявлен в розыск МВД

2022-01-17 19:25

Экс-президент попал в список лиц, скрывающихся от следствия

Экс-президент Украины, народный депутат и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Украины.

Так, в разделе "Лица, скрывающиеся от органов досудебного следствия" есть информация о Порошенко. В этот список его внесли 24 декабря 2021 года, А обновлялись последний раз в минувшую субботу, 15 января, в 7:47.

Напомним, 17 января 2022 года Петр Порошенко вернулся в Украину. На этот же день было назначено заседание Пеерского райсуда. Стало известно, что прокуратура просит для Порошенко арест с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен.