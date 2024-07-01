ВОЙНА В Украине Нет QR-кода или статус "в розыске": в ТЦК разъяснили, как обновить данные

2024-07-01 17:37

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля обновить свои учетные данные и получить QR-код для идентификации личности.

Заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП подполковник Василий Фризюк в комментарии "Суспільному", разъяснил некоторые важные аспекты нового закона.

По его словам, обновление данных возможно как в ТЦК, так и в ЦНАПах. В ТЦК выдают военно-учетный документ со штрих-кодом, а в ЦНАПе - выписку с мокрым штампом и подписью работника.

Фризюк отметил, что QR-код доступен в приложении "Резерв+", но не в ЦНАПах. Однако справка из ЦНАПа имеет юридическую силу и дополнительно посещать ТЦК не нужно.

Важно отметить, что, если у военнообязанного есть статус "в розыске", это не обязательно означает совершение преступления. Такой статус может быть присвоен по разным причинам, например, по неявке по предыдущим повесткам. Фризюк подчеркнул, что такие вопросы решаются индивидуально в ТЦК.

Подполковник призвал не воспринимать статус "в розыске" как уголовное преследование и рекомендовал военнообязанным обращаться в ТЦК для решения подобных вопросов.