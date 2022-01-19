Смешная мера пресечения Порошенко при домашнем аресте Медведчука – свидетельство того, что Зе-власть в Украине ничего не решает

2022-01-19 21:06

Избрание меры пресечения Петру Порошенко продемонстрировало, что украинская власть на самом деле ничего не решает в Украине – все делается по методичкам и звонкам из Вашингтона. При этом так называемые американские демократы (мы сейчас не о названии партии), когда речь заходит об Украине, плюют на закон и одобряют избирательное правосудие. Посудите сами – Виктор Медведчук, который не скрывался от режима, пришел сам за подозрением, получил домашний арест и пачку санкций от своего же государства, а Петр Порошенко, который удрал на Запад в поисках "крыши", как только услышал о подозрении, получает личное обязательство. То есть, ничего.

Где логика? Виктор Медведчук – частное лицо и законопослушный гражданин Украины, подвергается преследованию за то, что согласился помочь переговорам о спасении страны от замерзания и блэкаутов. И ему продлевают домашний арест, несмотря на то, что адвокаты разбивают все обвинения прокуратуры. С другой стороны, Петр Порошенко – должностное лицо, которое официально несло ответственность за решение или нерешение этих вопросов - выходит сухим из воды. Где юридическая логика в том, что у них различная мера пресечения?

Что еще важно. Зеленский сейчас оказался в сложнейшем положении. Страна висит на волоске от краха. Да, от Порошенко никакого толку сейчас нет и не будет, но Медведчук ведь может решить целый ряд важнейших вопросов. Это и мир на Донбассе (у Медведчука есть одобренный всеми сторонами мирный план), и улучшение отношений с Россией (только с лидером ОПЗЖ Москва готова вести переговоры), и цены на газ (ранее Медведчук уже договорился о цене на газ для Украины менее 200 долларов за тысячу кубов), уголь и другие ресурсы. Также стоит вспомнить, что именно Медведчук может разблокировать переговорный процесс по обмену удерживаемыми лицами. То есть власть преследует политика, которого своими силами мог бы решить ключевые вопросы по спасению страны.

Но Виктор Медведчук - под домашним арестом, а Порошенко, который проехался по кабинетам западных кураторов и вернулся только тогда, когда получил гарантии, что Запад его прикроет, на свободе и насмехается с одураченного Зеленского.

Имеем очередное свидетельство того, что власть Зе в Украине ничего не решает. Не станет Зеленский приговором Порошенко, потому что вынужден выполнять приказы из-за океана. Зеленский сегодня служит кому угодно, но только не украинскому законодательству и народу.

А ведь знали, что выбирали…