Мир Джаред Лето признался, что работа с Аль Пачино в "Доме Gucci" началась с конфуза

2022-01-21 22:12

Актер Джаред Лето остался под впечатлением от роли Паоло Гуччи в недавнем проекте Ридли Скотта «Дом Gucci», и теперь у него имеется идея для приквела.

По сюжету киноленты, Паоло всячески пытался завоевать уважении Альдо – своего отца и председателя правления известного Дома моды. К концу картины персонажи примиряются, но все же оба теряют свои доли в Gucci.

В недавнем телешоу Лето отметил, что с интересом продолжил бы изучать взаимоотношения между персонажами в проекте, события которого развернулись бы до действия «Дома Gucci». «Да, я был бы рад сыграть в приквеле этого фильма», - говорит актёр.

Также он отмечает, что для него было настоящим подарком сотрудничество с Аль Пачино. Причём, совместная работа звезд была начата с конфуза. Оказалось, что Пачино поначалу не узнал коллегу из-за обилия грима.

Сам Лето вспоминает: «Он решил, что я какой-то итальянский чудак, желающий пообщаться с ним или попросить автограф. Я подходил несколько раз, пока кто-то не прошептал ему, что «это Джаред, он там под слоями грима». Тогда он воскликнул: «Мой сын! Да, мой сын!». Он был сражен».