Курьезы фото Джаред Лето ради селфи залез на верхушку Рыбальского моста в Киеве

2020-03-11 15:45 141

Актер и рок-музыкант Джаред Лето взобрался на самый верх Рыбальского моста в Киеве и сделал на нем селфи. Видео вокалист группы 30 Seconds to Mars опубликовал на своей странице в Instagram.

"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо", - написал музыкант в посте.

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