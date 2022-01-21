Мир фото Телескоп Hubble впервые нашел черную дыру, которая не уничтожает, а создает новые звезды

2022-01-21 18:28

Телескоп Hubble запечатлел черную дыру в центре карликовой галактики Henize 2-10, которая не подавляет, а стимулирует звездообразование вокруг себя.

Как указано в результатах исследования, которые были опубликованы в журнале Nature, обычно черные дыры представляют как монстров Вселенной, разрывающих приближающиеся звезды и поглощающих их вещество. Данные, полученные космическим телескопом, и результаты спектроскопии показывают совершенно другую картину: в Henize 2-10 происходит отток газа от черной дыры к области рождения ярких звезд.

Карликовая галактика Henize 2-10 находится в 30 миллионах световых лет от Земли, в южном созвездии Пиксид. Количество звезд в ней примерно в десять раз меньше, чем в Млечном Пути, а в центре находится массивная черная дыра.

Десять лет назад маленькая галактика уже оказывалась в центре внимания астрономов, в связи с дискуссией о возможности образования массивных черных дыр внутри непропорционально маленьких галактик.

Теперь Hubble предоставил четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования. На снимке космического телескопа видно мост из горячего газа, соединяющий черную дыру в центре Henize 2-10 и ближайшую область формирования звезд.

Ученые считают, что несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное газовое облако и растекся, "как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи". Теперь скопления молодых звезд выстраиваются перпендикулярно потоку, отмечая путь его распространения.

"Сюрпризом стало то, что вместо того, чтобы подавлять звездообразование, черная дыра провоцирует рождение новых звезд", – подчеркнул ведущий автор исследования Закари Шутте.