Мир фото Энергетическая нить: астрономы обнаружили неизвестный источник энергии в нашей галактике

2021-05-28 21:36

Американские исследователи получили изображение ранее неизвестной четкости и полноты и на его основании создали единый снимок из 370 отдельных фото наблюдений центра нашей галактики из разных спектров. Как сообщает пресс-служба рентгеновской обсерватории телескопа Чандра, на мозаике ученые заметили неизвестный источник энергии.

На этой панораме возле сверхмассивной черной дырой под названием Стрелец A, которая расположена в центре Галактики есть некоторые, неизвестные науке, "сгустки".

Больше всего астрономов заинтересовала энергетическая нить G0.17-0.41, которая имеет протяженность 20 световых лет, а ширину 1% от длины. В ней, как отмечается, переплетаются рентгеновские лучи и радиоизлучение.

Эксперты связывают это явление с с тонкими полосками магнитных полей, которые, вероятно, образовались, когда столкнулись магнитные поля противоположных знаков и закрутились друг вокруг друга из-за магнитных пересоединений.