Политика фото В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия

2022-01-22 10:00

 

Первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь" 90 тонн летального оружия и других боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Как известно, пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

Сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия этой помощи. Она включает 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины.

"Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (90 тонн, - ред.) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении посольства.

В посольстве также отметили, что прошлом году США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 650 млн долларов. Начиная с 2014 года США выделили Украине для этих целей помощь в размере 2,7 млрд.

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую ​​помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сенаторы США зарегистрировали законопроект ускоренной поставки оружия Украине

2022-01-21 17:31

Власти США обвинили официальный Минск в воздушном пиратстве и сговоре

2022-01-21 15:48

В МИД Украины подтвердили дополнительные $200 млн военной помощи от США

2022-01-20 19:05

Блинкен рассказал, что США предложили РФ

2022-01-19 19:40

Еще новости в разделе "Политика"

Украина ввела санкции против российских компаний, судей и дизайнера: о ком речь

2022-01-22 11:30

фото В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия

2022-01-22 10:00

Сенаторы США зарегистрировали законопроект ускоренной поставки оружия Украине

2022-01-21 17:31

Власти США обвинили официальный Минск в воздушном пиратстве и сговоре

2022-01-21 15:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина ввела санкции против российских компаний, судей и дизайнера: о ком речь 2022-01-22 11:30
фото В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия 2022-01-22 10:00
Сенаторы США зарегистрировали законопроект ускоренной поставки оружия Украине 2022-01-21 17:31
Власти США обвинили официальный Минск в воздушном пиратстве и сговоре 2022-01-21 15:48