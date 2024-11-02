ВОЙНА В Украине Украина может пройти зиму без отключений света: в ДТЭК назвали условия

2024-11-02 15:30

Генерация и передача энергии нуждаются в хорошей защите.

Украина может пройти зиму вообще не применяя плановые отключения света, если получится защитить энергообъекты от обстрелов.

Такое мнение высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Telegraf.

На вопрос журналистов, когда ожидать возвращения графиков отключения света, он ответил, что их вообще может не быть.

"Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков. — Ред.), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся. Можем так пройти зиму. — Ред.)… Вот такой большой дисклеймер, что если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны наши объекты, такие как генерация, передача [электроэнергии]. Это, конечно, такой важный компонент для того, чтобы пройти зиму без отключений. отметил Сахарук.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" назвали сценарии, предусматривающие худшее течение зимы.

Кроме того, мы раньше информировали, как подготовиться к отключению света зимой.