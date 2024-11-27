Мир НАТО призвало крупнейшие западные компании быть готовыми работать в условиях войны

2024-11-27 14:31

Главы крупнейших западных компаний должны быть готовы работать в условиях войны, адаптируя свои производственные и логистические процессы, чтобы уменьшить зависимость от шантажа со стороны рашистов и Китая. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

"Если мы сможем обеспечить поставку всех жизненно важных товаров и услуг в любых условиях, это станет ключевой составляющей нашей сдерживающей политики", - пояснил Бауэр.

По словам адмирала, сдерживание включает в себя не только военные возможности, но и использование всех доступных инструментов в условиях войны.

"Это видно на примере растущего количества актов саботажа. Европа уже почувствовала это из-за перебоев со снабжением энергоресурсов. Мы думали, что заключаем соглашения с Газпромом, но на самом деле договаривались с Путиным. Так же с китайской инфраструктурой и товарами. По сути, мы имеем дело с Си Цзиньпином", - добавил он.

Бауэр также отметил сильную зависимость Запада от китайского экспорта. Кроме того, химические компоненты для успокаивающих, антибиотиков, противовоспалительных препаратов и лекарств для снижения давления также поставляются из Китая.

"Было бы наивно считать, что Коммунистическая партия Китая никогда не использует эту зависимость. Руководители бизнеса в Европе и США должны понимать, что их коммерческие решения оказывают стратегическое влияние на безопасность стран. Бизнес должен быть готов к сценарию войны и соответственно адаптировать свои цепи производства и поставки", - подытожил адмирал.

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