Мир НАТО призвало крупнейшие западные компании быть готовыми работать в условиях войны

2024-11-27 14:31

Главы крупнейших западных компаний должны быть готовы работать в условиях войны, адаптируя свои производственные и логистические процессы, чтобы уменьшить зависимость от шантажа со стороны рашистов и Китая. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.



"Если мы сможем обеспечить поставку всех жизненно важных товаров и услуг в любых условиях, это станет ключевой составляющей нашей сдерживающей политики", - пояснил Бауэр.



По словам адмирала, сдерживание включает в себя не только военные возможности, но и использование всех доступных инструментов в условиях войны.



"Это видно на примере растущего количества актов саботажа. Европа уже почувствовала это из-за перебоев со снабжением энергоресурсов. Мы думали, что заключаем соглашения с Газпромом, но на самом деле договаривались с Путиным. Так же с китайской инфраструктурой и товарами. По сути, мы имеем дело с Си Цзиньпином", - добавил он.



Бауэр также отметил сильную зависимость Запада от китайского экспорта. Кроме того, химические компоненты для успокаивающих, антибиотиков, противовоспалительных препаратов и лекарств для снижения давления также поставляются из Китая.



"Было бы наивно считать, что Коммунистическая партия Китая никогда не использует эту зависимость. Руководители бизнеса в Европе и США должны понимать, что их коммерческие решения оказывают стратегическое влияние на безопасность стран. Бизнес должен быть готов к сценарию войны и соответственно адаптировать свои цепи производства и поставки", - подытожил адмирал.