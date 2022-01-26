Детали Банковая и Британия при поддержке США сделали вброс и назначили Мураева "главным от Москвы", чтобы захватить электорат ОПЗЖ

2022-01-26 11:28

Об этом пишет Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

Палево яркое.

Целый день сеть разрывает новость о "правительстве Мураева" от Британии. А тот, как павлин, носится с этой радостью...

Полдня меня штормили вопросами из серии "нахиба" Британия пиарит Мураева?" Мол, могли для коллекции ему еще Кравченко и Кирпу записать...

Все просто. Британия чьей властью тут рулит? Зеленской? Ну?... Какие еще есть вопросы относительно пиара Мураева? Трошки по-тупому вышло, как обычно у ОП и Британии, но вообще красиво.

А прикол вообще-то в том, что Мураева так "перло" от яркой комбинации, что он не сдержался и за пару часов до публикации целого Форейн Офиса Британии запулил картинку британского Бонда... в своем лице, со спойлером... Мол, ждите сенсацию!

Всегда говорил Британии и ОП, что их погубят тщеславные идиоты, на которых они ставят...

Вы видели Мураева в последнее время у Ахметова? Не... Вот мальчик и пошел на Банковую... История старая. Откатал на Ахметове... Звонишь менеджеру Ахметыча, заказываешь его охрану из нациков - вуаля! Сюжет о побитии любителя "востока" оголтелыми нациками...

И тут ход конем! Целое правительство прорусское ему Британия с Ермаком придумали!

Трошки смешно, зная, что РФ на него санкции ввела и он на этом пиарился, но то уже мелочи...

Видимо, обиделся парень на Ахметыча... Ну... я предупреждал... Он даже меня спилил из-за этого... Такой рьяный был... А там весь оранжевый зоопарк во главе с Разумковым... Ну, бывает... Банковая согреет, а Британия попиарит.

Трошки жаль электорат, но, видимо, судьба у него такая...

П.С.:

Видимо, пост оказался сложным. Скажу проще: Банковая и Британия при поддержке США и Левочкина решили выбить Медведчука и захватить поле ОПЗЖ. Для этого сделали вброс и назначили Мураева "главным от Москвы", чтоб привлечь тот электорат. И тут же все взялись разгонять новость и опровергать.

Что еще неясно? Соболезную электорату Мураева, что поверил в его борьбу с колониализмом.

Михаил Чаплыга