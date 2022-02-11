Украина Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора эвакуируют во Львов

2022-02-11 15:48

Генпрокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора вместе с документами эвакуируют во Львов и заявила, что она вместе с заместителями работают в штатном режиме.

"Я работаю в штатном режиме, мои заместители работают в штатном режиме и все правоохранители в Украине работают в штатном режиме во благо государства", — заявила генпрокурор в эфире ток-шоу "Право на власть"

"Да, враг у наших ворот, он у наших ворот последние 8 лет. Мы готовы к принятию любых решений", – заверила она.

"Еще в начале 21-го года гуляли по телеграмм-каналам (сплетни). И некоторые мужчины, эксгенеральные прокуроры впервые в своей жизни услышали о такой штуке, как "тревожный чемодан". Это, конечно, странно.

Но я хочу заверить всех, что правоохранители всегда готовы к разному развитию событий... Но к стати ли сейчас такое развитие... Я, как знающий в стране человек и имею высшую степень доступа к тайной информации, хочу заверить всех граждан Украины – на сегодняшний день у нас таких угроз нет", – подчеркнула Венедиктова.