Украина Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора эвакуируют во Львов

2022-02-11 15:48

Генпрокурор Ирина Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора вместе с документами эвакуируют во Львов и заявила, что она вместе с заместителями работают в штатном режиме.

"Я работаю в штатном режиме, мои заместители работают в штатном режиме и все правоохранители в Украине работают в штатном режиме во благо государства", — заявила генпрокурор  в эфире ток-шоу "Право на власть"

"Да, враг у наших ворот, он у наших ворот последние 8 лет. Мы готовы к принятию любых решений", – заверила она.

"Еще в начале 21-го года гуляли по телеграмм-каналам (сплетни). И некоторые мужчины, эксгенеральные прокуроры впервые в своей жизни услышали о такой штуке, как "тревожный чемодан". Это, конечно, странно.

Но я хочу заверить всех, что правоохранители всегда готовы к разному развитию событий... Но к стати ли сейчас такое развитие... Я, как знающий в стране человек и имею высшую степень доступа к тайной информации, хочу заверить всех граждан Украины – на сегодняшний день у нас таких угроз нет", – подчеркнула Венедиктова.

subscriber subscriber

Еще по теме

Задержан подозреваемый в нападении на помощника генпрокурора Украины

2022-02-10 11:16

Ирина Венедиктова отреагировала на избиение своего советника в Киеве

2022-02-08 09:24

Венедиктова, Баканов и руководство ГБР — первые кандидаты на посадку при новой власти

2022-01-31 16:09

То, что закон один для всех, признает даже Венедиктова. Почему тогда Порошенко на свободе, а Медведчук остается под домашним арестом?

2022-01-20 16:16

Еще новости в разделе "Украина"

Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора эвакуируют во Львов

2022-02-11 15:48

Что нельзя дарить на День Святого Валентина - рейтинг неудачных сюрпризов ко Дню влюбленных

2022-02-11 14:47

Смертельное ДТП с кортежем: Полиция провела обыски у Ярославского и мужчины, который назвался его водителем

2022-02-11 10:45

Период льготной растаможки авто завершился – что теперь грозит владельцам машин с иностранной регистрацией

2022-02-11 08:26
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Венедиктова опровергла информацию о том, что Офис генпрокурора эвакуируют во Львов 2022-02-11 15:48
Что нельзя дарить на День Святого Валентина - рейтинг неудачных сюрпризов ко Дню влюбленных 2022-02-11 14:47
Смертельное ДТП с кортежем: Полиция провела обыски у Ярославского и мужчины, который назвался его водителем 2022-02-11 10:45
Период льготной растаможки авто завершился – что теперь грозит владельцам машин с иностранной регистрацией 2022-02-11 08:26