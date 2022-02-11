Мир Названы продукты, которые могут продлить жизнь на 10 лет - чем опасен "западный рацион"

2022-02-11 21:52

Ученые из Бергенского университета выяснили, что потребление бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от обработанных продуктов может значительно продлить жизнь.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine, сообщает ScienceDaily.

Факторы риска, связанные с питанием, приводят к миллионам преждевременных смертей ежегодно. Современный "западный рацион", включающий обработанные продукты, много жиров и простых углеводов, становится причиной множества болезней и отнимает годы жизни.

Исследователи использовали данные мета-анализов для построения модели, позволяющей оценить связь продолжительности жизни и ряда диетических изменений. Как оказалось, переход к оптимальной диете, начиная с 20-летнего возраста, увеличит продолжительность жизни на 10-13 лет, с 60 лет – на 8-9 лет, а после 80 лет – на три года.

"Понимание относительного потенциала различных групп продуктов питания может позволить людям добиться реальных и значительных улучшений в здоровье", – подчеркнули исследователи.