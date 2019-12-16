Мир Составлен список продуктов, которые вызывают наиболее сильное привыкание

2019-12-18 15:46 168

Ученые из Мичиганского университета составили список продуктов, которые вызывают наиболее сильное привыкание организма.

Как сообщает Daily Mail, специалисты провели исследование с участием добровольцев, которые рассказали о своих вкусовых предпочтениях и расставили в анкетах продукты по пищевой привлекательности.

Оказалось, что больше всего тягу вызывают пирожные, шоколад, мороженое, печенье, пицца, картофель фри, чипсы, попкорн и чизбургеры.

Все эти продукты имеют общую черту – соотношение углеводов и жира в них схоже с грудным молоком. При этом в раннем возрасте мозг младенцев очень чувствителен к эмоциям и запоминает приятные ощущения, возникшие после еды.