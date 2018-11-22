Мир Чем опасно ужинать после 18.00 - ученые экспериментально показали, как правильно питаться

2018-11-23 20:33 267

Группа ученых из Американской кардиологической ассоциации пришла к выводу, что поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека.

Результаты исследования опубликованы на портале LiveScience.

Эксперимент основывался на результатах медицинских обследований более чем 12,7 тысячи человек в возрасте от 18 до 76 лет, в ходе которого медики сопоставляли состояние их здоровья и время приема пищи в течение двух дней.

В ходе исследования было обнаружено, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.

При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.

По мнению ведущего автора исследования Нур Макарем, нарушение биологических ритмов человека из-за неправильного образа жизни приводит к проблемам с обменом веществ и увеличивает риск хронических заболеваний.

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