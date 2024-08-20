Жизнь Monobank выдержал беспрецедентно масштабную трехдневную DDoS-атаку

2024-08-20 11:33

Масштабная трехдневная DDoS-атака на Monobank прекратилась. Все это время работа виртуального банка продолжалась, сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский в Telegram.

"Сегодня в два часа ночи атака прекратилась. Всего за трое суток мы получили более 7,5 млрд запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", - написал он.

Ранее Гороховский сообщал, что основной целью атаки были "Банки" - сервис для волонтерских сборов и накопление средств, популярность которого увеличилась после начала курской операции ВСУ - скорость закрытия сборов выросла в три раза.

Также сообщалось, что к защите Monobank от атаки подключились сотрудники Amazon Web Services. Также свою помощь предложили спецслужбы Украины.

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Отключения света вернулись: в "Укрэнерго" сообщили продолжительность 2024-08-19 16:05
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