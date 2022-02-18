Политика фото Власти РФ заявили, что не станут принимать беженцев Донбасса, отдан приказ стрелять на поражение

2022-02-18 19:36

Власти российских областей, которые граничат в неподконтрольными территориями Донбасса заявили, что не станут принимать у себя беженцев.

В случае необходимости местные правоохранители, которых несколькими часами ранее подняли по тревоге, получили приказ открывать огонь на поражение.

Опасаясь, что под видом условных беженцев на территорию этих федеральных округов проникнут вооруженные террористы, руководство Ростовской и Волгоградской областей РФ отдало прямые распоряжения не церемониться.

По данным местных Телеграмм-каналов, в приграничные районы срочно стянуты так называемые заградительные отряды, в которые вошли бойцы специальных подразделений росгвардии, погранслужбы и МВД.

Приказ у них только один: живым никого на территорию РФ не впускать.