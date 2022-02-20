Украина Разметают оружие и бронежилеты: что происходит в Киеве на фоне обострения на Донбассе

2022-02-20 11:00

 

Жители Киева массово закупаются патронами и бронежилетами на фоне возможного вторжения армии России.

Об этом сообщает журналист русской службы "Голоса Америки" Александр Яневский.

По его словам, на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Киеве наблюдается дефицит патронов и бронежилетов.

Более того, как утверждает Александр Яневский, в столице сейчас большие очереди в тиры.

"По разным оценкам в Киеве от 200 тысяч до 300 тысяч человек с нарезным оружием", - добавил журналист "Голоса Америки".

В комментариях под публикацией Яневского украинцы подтвердили информацию о дефиците патронов и решили "похвастаться" своим арсеналом вооружения, с которым они готовы защищать свои города.

"Сегодня хотел купить патронов (потому что у меня всего 100 штук), их нет", "По всей стране так", "Если (не дай Бог) придется в реальных условиях эффективно использовать, то даже 1% от этого количества – это уже -2000 оккупантов минимум", "200 тысяч - это армия теробороны", "Я бы NLAW домой купил. У меня позиция хорошая - перекресток", "Высадил 6 пачек на стрельбище, я готов!", "Каждый мужчина должен владеть холодным и огнестрельным оружием", - написали пользователи под твитом журналиста.

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