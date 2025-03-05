Политика Калечащее воздействие

2025-03-05 10:29

Вчера премьер Польши Туск подтвердил прекращение поставок Украине американского оружия через польский хаб. А CNN утверждает, что это сломает линию фронта через 2-4 месяца.

«Воздействие будет большим. Я бы назвал его калечащим», - сказал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. По его мнению, решение Трампа может означать падение поставок в двойном размере. Альтернативная помощь из Европы не даст Украине сразу «рухнуть с обрыва», но «когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это отражается на линии фронта». «Их линии фронта будут продолжать прогибаться, и в конце концов сломаются, и Украине придется согласиться на неблагоприятное - даже катастрофическое - мирное урегулирование», ­- сказал Касиан.

Wall Street Journal также утверждает, что уже в начале лета Украина столкнется с дефицитом боеприпасов даже в том случае, если продолжатся поставки, выделенные еще при Байдене, но не будет новых пакетов помощи. При этом и CNN, и WSJ ассоциируются с лагерем демократов, их трудно заподозрить в подыгрывании Трампу и его угрозам .



Другие издания называли срок в полгода. Но Трамп останавливает даже те поставки, которые были назначены при Байдене. То есть «до лета» в данном случае уже не стоит на повестке дня.

Также, анализируя содержание последних пакетов помощи, можно предположить, что в Украину первым делом остановятся поставки средств ПВО, ракет HIMARS и артиллерийских снарядов. При этом неясной остается судьба разведывательной поддержки Украины (без которой «слепнут» ПВО и ракетные войска), а также интернет-связи от Starlink, по которой работают дроны и осуществляется коммуникация в бою. Их отключение способно «положить» многие процессы в ВСУ.

В Украине распространена точка зрения, что никакой катастрофы после прекращения поставок американского оружия не случится даже в перспективе многих месяцев. Потому что основное оружие в нынешней войне - дроны, Украина делает почти полностью самостоятельно. Впрочем, эксперты говорят, что остановка поставок критически скажется сразу на нескольких направлениях:

- ракеты к американском системам ПВО. Зеленский недавно сказал, что по ним уже ощущается дефицит и если их поставки задержатся надолго, то уже вскоре небо будет практически беззащитно от баллистических и гиперзвуковых ракет, - боеприпасы к артиллерийским орудиям, - ракеты HIMARS и ATACMS (исчерпание их запасов не позволит наносить удары по тыловой логистике россиян),

- бронетехника,

- информация о подготовке ракетных ударов россиян и планирование украинских ударов дронами вглубь территории рф.

Итого, если подытожить - немедленного обвала обороны из-за остановки американских поставок не произойдет. Но в перспективе нескольких месяцев проблемы будут нарастать и ситуация будет ухудшаться. Это создаст угрозу глубоких прорывов войск рф и резкого усиления интенсивности ударов по украинским тылам и ущерба от них. Фронт будет прогибаться и в итоге может сломаться,- утверждают эксперты.