Мир Великобритания успешно испытала микроволновое оружие для уничтожения больших групп дронов

2025-04-26 16:45

Великобритания успешно испытала микроволновое оружие для уничтожения "роев" дронов RapidDestroyer. Об этом сообщает Financial Times.

"Министерство обороны Великобритании провело успешные испытания нового типа электронного оружия для борьбы с беспилотниками, которое может быть использовано на поле боя в нынешнее время, в частности в Украине", - говорится в публикации.

RapidDestroyer был разработан консорциумом во главе с французским оборонным конгломератом Thales и использует мощную радиочастоту для выведения из строя или "поджарки" электроники беспилотников на расстоянии.

Во время недавних испытаний оружие нейтрализовало два "роя" из восьми дронов, сообщило Минобороны Великобритании, "в рамках проекта было отслежено, обнаружено и уничтожено более 100 дронов".

Отмечается, что технология все еще находится на ранней стадии разработки. RapidDestroyer перевозится на кузове грузовика и требует большого количества энергии.

У RapidDestroyer есть аналоги. Это американский Tactical High-power Operational Responder (THOR), разработанный ВВС США и рядом частных компаний, размером с морской контейнер. Также - Leonidas, разработанный технологической компанией Epirus для ВМС США и предназначенный для использования на кораблях.

Новая технология электромагнитного оружия RapidDestroyer стреляет широким пучком энергии, который относительно недорог и способен уничтожить несколько дронов одновременно.

Как считают эксперты, это делает оружие эффективным при столкновении с "роем противоборствующей стороны", хотя его неизбирательный характер делает его менее подходящим для защиты инфраструктуры, например, аэропорта.

"Мощные микроволновые системы потенциально являются очень эффективным средством защиты от большого количества дронов и даже, возможно, крылатых ракет, при условии, что при их широком радиусе действия не будет создано проблем больше, чем он способен решить", - отметил Джастин Бронк из Королевского института объединенной службы в Лондоне.

При определенных обстоятельствах, например, на базах в пустыне, или на тактической линии фронта, или на военных кораблях в море, они, безусловно, обеспечивают значительное увеличение возможностей по борьбе с беспилотниками, но не являются универсальным решением.

По словам одного из высокопоставленных британских военных, беспилотники стали внушительной силой на поле боя, но им приходится проходить сквозь "преграду электронных помех".

"Это игра "одной защитной меры против другой меры, направленной на оказание противодействия", - заявил он, добавив, что есть способы защиты дронов от микроволнового оружия, например, защита их схем материалами, которые блокируют внешние электрические поля.

Данная технология также нацелена и на противоракетную оборону.