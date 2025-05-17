ВОЙНА В Украине Великобритания и Германия вместе разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью более 2000 км

2025-05-17 16:45

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 км. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Проект основан на обязательстве по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

Глава Минобороны Великобритании Джон Гилли и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойной артиллерии на встрече в Берлине.

"Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста - создание рабочих мест, повышение квалификации и привлечение инвестиций по всей Великобритании и Германии", - говорится в заявлении Гилли накануне встречи.

Дополнительных подробностей о сроках и бюджете проекта пока нет.

Министры также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных разведывательных самолетов, а также объявят о соглашении по закупке Германией военных мостов британского производства.

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