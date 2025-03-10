Политика Вашингтон жестко отреагировал на нежелание Ирана вести переговоры о ядерном оружии

2025-03-10 12:35

В США рекомендовали духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, выразившему нежелание вести переговоры с "высокомерными государствами", "поставить интересы народа выше террора". Обсообщает Reuters.

В ответ на комментарии Хаменеи, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз напомнил Тегерану, что Трамп предложил Ирану сделать выбор между переговорами и военными действиями.

"Мы надеемся, что иранский режим поставит свой народ и свои интересы выше террора", - говорится в заявлении Гьюза.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил: "Есть два способа борьбы с Ираном: военный или вы заключаете соглашение". Его месседж касался вероятности производства Тегераном ядерного оружия.

Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".

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