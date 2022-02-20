Политика Пригрозили РФ санкциями и обвинили в нарушении "Минска": в G7 сделали заявление

2022-02-20 14:00

Министры стран G7 сделали заявление по поводу российской агрессии против Украины. Они обвинили кремлевские власти в нарушении минских договоренностей и пригрозили санкциями.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Германии.

Так, встреча министров иностранных дел G7 состоялась на полях Мюнхенской конференции безопасности сегодня, 19 февраля. В ней принял участие и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Призыв к дипломатии

Указано, что министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель Евросоюза глубоко обеспокоены военной мощью России вблизи границ Украины, в незаконно оккупированном Крыму и в Беларуси.

Указано, что неспровоцированная и неоправданная концентрация сил России ставит под угрозу глобальную безопасность и международный порядок.

Министры призвали РФ идти по пути дипломатии, разрядить напряженность, отвести значительные силы от границ Украины и полностью выполнять международные обязательства, включая снижение рисков и прозрачность военных действий.

Наращивание российских войск возле Украины

В качестве первого шага министры ожидают, что РФ осуществит объявленное сокращение своей военной деятельности вдоль границ Украины.

"Пока мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем оценивать Россию по ее действиям", - говорится в заявлении.

Нарушение минских договоренностей Россией

По словам министров G7, рост количества нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в последние дни вызывает серьезное беспокойство.

"Мы осуждаем применение тяжелого вооружения и невыборочные обстрелы гражданских районов; это явное нарушение минских договоренностей. Мы также осуждаем продолжение выдачи Россией российских паспортов жителям неподконтрольных правительству территорий Украины. Это явно противоречит духу минских договоренностей", - говорится в документе.

Обострение на Донбассе

Главы МИД стран G7 выразили обеспокоенность действиями незаконных образований на временно оккупированных территориях Украины, которые следует рассматривать как подготовку к военной эскалации, а инсценированные инциденты могут быть использованы как повод для возможной военной эскалации. В заявлении отмечается, что РФ должна использовать свое влияние на оккупационные администрации для деэскалации.

Поддержка ОБСЕ

Министры выразили поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, члены которой играют ключевую роль в усилиях по деэскалации.

"Миссии необходимо предоставить возможность полноценно и без ограничений ее деятельности и свободы передвижения выполнять свой мандат на благо и безопасность людей на востоке Украины", - подчеркивают министры стран G7.

Санкции против РФ

Документ также содержит призывы о готовности к широкому диалогу с Россией в различных форматах, а в случае агрессии - к суровым санкциям. В то же время выражается поддержка суверенитета Украины и пути, избранного ее народом.

Напомним, Великобритания согласовала с партнерами по "Большой семерке" (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России. Они вступят в силу в случае вторжения в Украину.