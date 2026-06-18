Політика Володимир Зеленський заявив, що Саміт лідерів G7 у Франції приніс важливі результати для України

2026-06-18 08:25

Саміт лідерів країн G7 у Франції приніс важливі результати для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм.

"Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО", – написав він.

Глава держави заявив, що будуть нові кроки для тиску на росію за війну, тиску заради миру.

"Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості", – запевнив він.

Крім того, за словами президента, є спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них.

"Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!", – резюмував Зеленський.

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