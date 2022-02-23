Политика Украина не намерена создавать ядерное оружие - МИД

2022-02-23 21:00

В 1994 году Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в мире, напомнил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил в среду, 23 февраля, на заседании Генассамблеи ООН планы Украины по Будапештскому меморандуму.

В частности, министр подчеркнул, что возвращение ядерного оружия не планируется.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина может разработать ядерное оружие. Украине не хватает только системы обогащения урана, "но это вопрос техники", подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не говорил о разработке ядерного оружия. Зеленский на Мюнхенской конференции заявил о возможности отказа от Будапештского меморандума, а не создании ядерного оружия.