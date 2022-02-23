Министерство молодежи и спорта Украины приняло важное решение.
Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий в Украине на период действия ЧП – минимум 30 дней. Указ об этом должны издать в течение суток.
Об этом сообщает Sport.ua.
Ратификация указа президента Украины о введении чрезвычайного положения ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады.
Таким образом, в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться.
В свою очередь, по информации источника, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.
Напомним, что чемпионат Украины по футболу после "зимней спячки" должен был по плану возобновится 25 февраля.