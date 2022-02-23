Политика В Украине на время ЧП отменят спортивные и массовые мероприятия - СМИ

2022-02-23 19:43

 

Министерство молодежи и спорта Украины приняло важное решение.

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий в Украине на период действия ЧП – минимум 30 дней. Указ об этом должны издать в течение суток.

Об этом сообщает Sport.ua.

Ратификация указа президента Украины о введении чрезвычайного положения ожидается сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады.

Таким образом, в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов на территории Украины не будет проводиться.

В свою очередь, по информации источника, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.

Напомним, что чемпионат Украины по футболу после "зимней спячки" должен был по плану возобновится 25 февраля.

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