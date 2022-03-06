ВОЙНА В Украине СНБО запустил сайт "Оккупант" с данными пленных российских военных

2022-03-06 21:00

 

С помощью портала родственники российских военнопленных могут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

Специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины разработали сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных из вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Сайт "Оккупант" - информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, в оперативном режиме предоставляющий информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, которые вторглись на территорию Украины, начиная с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в частности, семьи солдат или их знакомые для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

"Подчеркиваем, что с российскими военнослужащими ведут себя в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция), в частности, они обеспечены питанием, одеждой, лечением, содержатся в нормальных условиях", - добавили в ведомстве.

Ссылка на сайт: https://invaders-rf.com

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин планирует обстрелять российские города и обвинить армию Украины – СНБО

2022-03-06 23:00

Переодетые оккупанты на ЧАЭС раздавали помощь сами себе для картинки на росТВ - нардеп

2022-03-06 19:00

«Россияне – преступники»: пленные оккупанты дали пресс-конференцию в Киеве

2022-03-06 15:30

Из-за обстрелов оккупантов умирают дети, - главврач Охмадета

2022-03-06 15:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Арахамия назвал спорный вопрос между РФ и Украиной

2022-03-06 23:30

Путин планирует обстрелять российские города и обвинить армию Украины – СНБО

2022-03-06 23:00

видео Браво ВСУ! Два экипажа русни сгорели вместе с танками

2022-03-06 22:57

За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба

2022-03-06 22:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Арахамия назвал спорный вопрос между РФ и Украиной 2022-03-06 23:30
Путин планирует обстрелять российские города и обвинить армию Украины – СНБО 2022-03-06 23:00
видео Браво ВСУ! Два экипажа русни сгорели вместе с танками 2022-03-06 22:57
За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба 2022-03-06 22:30