ВОЙНА В Украине фото Мининфраструктуры предложило водителям альтернативные маршруты эвакуации на Западную Украину

2022-03-10 23:30

 

Альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении МИУ в Facebook.

"Сейчас есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, которая позволяет поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с россией регионах. Чтобы не создавать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и в обратном направлении)", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что были выбраны маршруты с высоким качеством покрытия, минимумом блок-постов и рисков возникновения пробок из-за грузового транспорта.

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