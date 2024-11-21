Жизнь Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом

2024-11-21 20:04

Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.

Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в ЕС - в Братиславу и Будапешт, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. По данным Укрзализныци, также увеличивается количество поездов в Варшаву, пишет УНН.

Детали

"Запускаем два новых железнодорожных маршрута с Европейским Союзом", - сообщил Кулеба в Telegram.

По его словам:

Маршрут из Киева в Братиславу, столицу Словакии, с 15 декабря будут обеспечивать поезд №27/28 Киев - Чоп - Киев и новый поезд словацкой железной дороги №617/961 Чоп - Братислава - Чоп.

"Международное сообщение между столицами Украины и Словакии имеет целью соединить Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами соседней Словакии (Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин, Попрад). Это также открывает широкий выбор возможностей проезда в большинство городов Чехии вместе с Прагой", - отметил Кулеба.

Как сообщил вице-премьер, пересадка между поездами согласована, а покупку двух билетов можно будет осуществить одним кликом в мобильном приложении и на официальном сайте Укрзализныци.

с 15 декабря также начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в Будапешт - крупный железнодорожный и авиационный хаб.

"Расписание движения этого поезда разработан таким образом, чтобы пассажиры также имели возможность удобно пересесть на поезда в направлении Вены (менее трех часов путешествия), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука и Цюриха. Время ожидания между поездами не будет превышать двух часов. Также учтены удобные пересадки на поезда в Румынию, Словению и другие страны Европы", - рассказал Кулеба.

Как сообщили в Укрзализныце, также поездов в польскую столицу Варшаву станет еще больше.

"Укрзализныця назначает вторую пару поездов №765/766 - 865/866 на маршруте Варшава - Рава-Русская - Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Между Варшавой и Рава-Русской будет курсировать поезд польской железной дороги PKP Intercity; на маршруте Рава-Русская - Львов - Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКр-3", - сообщили в компании.

Поэтому отныне на маршруте, как отмечается, будут задействованы современные комфортабельные поезда.

"Добавление мест на этом маршруте позволит значительно расширить географию железнодорожного сообщения западных областей Украины с Варшавой не только для Львова, но и для Тернополя, Черткова, Залещиков, Черновцов, через которые с введением нового графика будет курсировать поезд №865/866 Черновцы - Рава-Русская", - указали в УЗ.

Также, как и в предыдущем графике, по данным Укрзализныци, по маршруту Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя будет курсировать поезд №767/768 - 867/868.