ВОЙНА В Украине фото Появились неоспоримые доказательства ядерного терроризма РФ в Украине

2022-03-11 20:32

Из-за обстрела войсками РФ площадки Харьковского физико-технического института повреждена исследовательская ядерная установка.

"В очередной раз Российская Федерация осуществила акт ядерного терроризма!!! ... По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, имеются поверхностные повреждения здания.

Этот перечень повреждений пока не является полным. Сейчас информация о последствиях повреждений уточняется персоналом", - говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Также российские фашисты, захватившие Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс.

"На самом деле, это физически невозможно сделать", - сообщает украинский «Энергоатом».

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Зеленский отреагировал на переброску Россией сирийских боевиков в Украину 2022-03-11 19:45