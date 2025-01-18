Политика Стало известно, сколько украинцев поддерживают скорейшее восстановление ядерного статуса страны

2025-01-18 16:45

Украинцы в целом поддерживают восстановление ядерного статуса, от которого страна отказалась 30 лет назад по Будапештскому меморандуму. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Социологи сформулировали три разных вопроса о восстановлении ядерного оружия: без дополнительной положительной или отрицательной информации; при условии утраты поддержки и внедрения санкций от Запада; с потерей поддержки Запада, но с условием, что у Украины достаточно ресурсов продержаться, пока ядерное оружие не будет разработано.

В общей сложности 73% благосклонно относятся к идее восстановления ядерного оружия. Не поддерживают - 20% (и еще 7% имеют неопределенные взгляды).

В случае потери поддержки и санкции от Запада благосклонное отношение к восстановлению ядерного оружия снижается до 46%, а доля тех, кто не поддержит такую ​​инициативу, растет до 44% (и остальные 10% имеют неопределенные взгляды).

Однако если у Украины достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия. Не поддержали бы решение получить ядерное оружие при таком сценарии - 33% (и остальные 8% имеют неопределенные взгляды).

Социологи напоминали, что в середине 1994 года 50% украинцев считали, что Украина должна как можно быстрее стать безъядерным государством, а за владение ядерным оружием выступали порядка 30%.