Политика Илон Маск предупредил Европу об опасности мощной волны терроризма

2025-04-12 09:32

Массовая миграция может привести к разрушению любой страны, и Европа может столкнуться с волной терроризма из-за мигрантов. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск во время своего выступления по видеосвязи на конгрессе партии Лига, входящей в правящую коалицию Италии, пишет Corriere della Sera.

"Мы увидим массовые убийства в Европе, ваши друзья, ваши семьи - все будут в опасности: мы видим огромный рост числа атак в Италии и в Европе в целом, и СМИ пытаются снизить последствия этих атак", - сказал он.

По мнению миллиардера, "миграция - это безумие, которое приведет к разрушению любой допустившей ее страны".

"В мире проживает 8 млрд. человек. Если небольшой процент остального мира приезжает в страну с населением 50 млн. человек, это превращает ее в другую страну. Страна - это не география, а ее население: это фундаментальное понятие, которое должно быть очевидным", - заявил бизнесмен.