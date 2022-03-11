ВОЙНА В Украине Бежал от войны! 11-летний мальчик из Запорожья сам добрался до границы со Словакией

2022-03-11 11:01

На границе Украины и Словакии заметили 11-летнего мальчика. Оказалось, что он из Запорожья и добрался до другой страны самостоятельно без родителей.

При себе у ребенка был один лишь полиэтиленовый пакет, в котором был паспорт мамы. Родители остались дома в Запорожье, так как не имели возможности уехать. Об этом сообщает МВД Словакии.

«С одним полиэтиленовым пакетом, в котором был паспорт и номер телефона, написанный на руке, он прошел границу сам, потому что родители вынуждены были остаться в Украине», — сообщили в Facebook МВД Словакии.

В ведомстве сообщили, что ребенка приютили волонтеры. «Он завоевал всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью, достойными настоящего героя. Благодаря номеру на руке и бумажке ему удалось связаться со своими близкими, пришедшими за ним позже, и вся история закончилась хорошо», — отметили в посте.

Мама мальчика поблагодарила всех, кто помогал ее сыну. «Я очень благодарна, что спасли жизнь ребенку, потому что рядом с моим городом — атомная станция, которую российские оккупанты обстреляли и она горела. Я не могу оставить свою маму, потому что ей 84 года и она не может сама передвигаться. Я посадила сына на поезд и отправила на границу со Словакией», — сказала женщина.