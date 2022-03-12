ВОЙНА В Украине фото На киевском Подоле после обстрела произошел пожар

2022-03-12 10:00

Кровля здания Ощадбанка загорелась в результате попадания неизвестного объекта. По предварительным данным там был сбит беспилотник.

Российские войска в субботу, 12 марта, около 6:17 обстреляли Подольский район столицы. В результате вражеских обстрелов загорелась кровля административного здания, в котором расположено помещение Ощадбанка, сообщили в ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Пожарные установили, что кровля загорелась в результате попадания неизвестного объекта.

Спасатели в 7:34 локализовали пожар на площади в 50 квадратных метров. В 8:34 – ликвидировали.

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат.