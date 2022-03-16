ВОЙНА В Украине фото ВСУ не оставляют нам шансов, из 62 танков кое как дотянули в лагерь только 16, - испуганный орк раскрыл правду

2022-03-16 14:34

Деморализованная и до смерти напуганная орда рашистов признает, что никак не ожидали, что украинская армия окажется на голову сильнее их.

Вместо белого флага, на который они рассчитывали, получили черные пакеты для трупов. И не зря, всего за две первые недели войны в Украине, сурркие фашисты потеряли больше живой силы и техники, чем во всех чеченских войнах и Сирии вместе взятых.

"Из 62 танков кое как доехало в лагерь только 16. Я понял, что война действительно идет. Мы серьезно проигрываем...я видел трупы...Мне 20 лет, и я видел трупы, это ужасно", - сказал пленный солдат РФ.