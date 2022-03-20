ВОЙНА В Украине фото "В чем сила": фраза из фильма "Брат" на уничтоженной технике оккупантов - Генштаб ВСУ

2022-03-20 17:00

 

Российские оккупанты наносят на свою технику фразы из дилогии Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2": после начала полномасштабного российского вторжения в Украину фильмы вышли в повторный прокат на российских экранах.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Видите, пишут цитаты из фильма "Брат" на машинах. И СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПИШУТ."

Забыли слова их главного героя, что СИЛА – В ПРАВДЕ! А ПРАВДА – ЗА УКРАИНЦАМИ! Мы – на своей земле!

И таких "пейзажей" с разбитой и сожженной техникой российских окккупантов будет становиться все больше.

Россияне, остановитесь, вас здесь НИКТО НЕ ЖДЕТ. Боже, дай убогим чуть-чуть ума", - говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения в Украину многие фильмы Алексея Балабанова, в частности, "Брат" и "Брат-2" вышли в повторный прокат в российских кинотеатрах.

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