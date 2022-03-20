Российские оккупанты наносят на свою технику фразы из дилогии Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2": после начала полномасштабного российского вторжения в Украину фильмы вышли в повторный прокат на российских экранах.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Видите, пишут цитаты из фильма "Брат" на машинах. И СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПИШУТ."
Забыли слова их главного героя, что СИЛА – В ПРАВДЕ! А ПРАВДА – ЗА УКРАИНЦАМИ! Мы – на своей земле!
И таких "пейзажей" с разбитой и сожженной техникой российских окккупантов будет становиться все больше.
Россияне, остановитесь, вас здесь НИКТО НЕ ЖДЕТ. Боже, дай убогим чуть-чуть ума", - говорится в сообщении.
После начала полномасштабного вторжения в Украину многие фильмы Алексея Балабанова, в частности, "Брат" и "Брат-2" вышли в повторный прокат в российских кинотеатрах.